Laatste overlevende van ‘Scholtenhuis’ op 94-jarige leeftijd overleden

nieuws

Foto: scholtenhuis.nl

Afgelopen dinsdag is Tjitze Bouma, de laatste overlevende van de beruchte SD-gevangenis het Scholtenhuis in Groningen, op 94-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Wommels (F). Dat meldt de Leeuwarder Courant donderdagmiddag.

Bouma werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opgepakt door de Duitse bezetter, omdat er verzetsmensen ondergedoken zaten in de boerderij van zijn ouders. Bouma kreeg daarvoor de doodstraf van de Duitse bezetter en zat wekenlang opgesloten in het Scholtenhuis in afwachting van zijn executie.

Die wist hij met geluk te ontlopen. Twee dagen voordat Groningen werd bevrijd, stonden SS’ers nog op het punt om hem en vier andere gevangenen te executeren. In de dagen voorafgaand aan de bevrijding werden nog veertig andere gevangenen uit het Scholtenhuis omgebracht. De onderdirecteur van de gevangenis redde het leven van Bouma, omdat hij hem overplaatste naar de achtergelegen strafgevangenis.

Zeventig jaar na dato kreeg Bouma de excuses van een voormalige Duitse soldaat, die betrokken was bij de razzia op de boerderij van zijn familie.