‘Laat Groningen de proeftuin worden voor sportwedstrijden met publiek’

sport

Carrington Love van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Jannes Stokroos, voorzitter van basketbalclub Donar, wil weer wedstrijden met toeschouwers. Samen met FC Groningen, Amysoft/Lycurgus en GIJS wil Stokroos de gemeente Groningen vragen zich bij het kabinet te melden als mogelijke proeftuin voor wedstrijden met publiek.



Dinsdagavond werd bekend dat de topsport in ons land vanaf donderdag 17 december weer op gang gaat komen. In de persconferentie van premier Mark Rutte over de coronamaatregelen ging het nauwelijks over het doorgaan van de sport, want Rutte wilde niet dat de toon van de persconferentie die van een ‘goed nieuws show’ werd. Wel liet hij iets vallen over mogelijke proeven met publiek. Stokroos greep dat direct aan om de volgende stip op de horizon te zetten: “Ons einddoel is zo spoedig mogelijk met publiek spelen. Wij hebben aangetoond met FC Groningen en MartiniPlaza dat we met een uitstekend protocol, gedisciplineerd publiek dat kunnen verzorgen. Daar zijn ook geen besmettingen uit voortgekomen,” vertelt Stokroos.

“Dat is dan ook de volgende stap die we willen zetten. Samen met FC Groningen, GIJS, Lycurgus en MartiniPlaza naar het gemeentebestuur en de burgemeester te gaan. Om te vragen of wij niet de proeflocatie van Nederland kunnen zijn. Wij kunnen laten zien dat we topsport serieus nemen. Onze protocollen zijn zelfs overgenomen door andere clubs in Europa. Wij willen het voorbeeld zijn voor anderen hoe je het op een veilige manier kan organiseren,” aldus de voorzitter van Donar.