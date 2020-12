Kunstwerk van 20.000 opgeruimde peuken en sigarettenfilters onthuld

De milieu-stewards van Stadsbeheer en vrijwilligers van Groningen Schoon Dankzij Mij hebben de afgelopen weken de straten gezuiverd van sigarettenpeuken. Donderdag werd de buit, die werd verpakt in een kunstwerk, getoond aan het publiek bij het tijdelijke stadhuis aan de Rademarkt.

Meer dan 20.000 weggegooide peuken zijn door kunstenares Maria Koijck in plexiglazen cilinders gestopt, om te laten zien hoeveel mensen hun sigarettenpeuk argeloos weggooien. Het object is een visueel hulpmiddel om rokers te bewegen hiermee te stoppen.

“Het is in principe een doekje voor het bloeden. Ik wil niet wijzen naar de rokers. Dat ze moeten stoppen, dat moeten ze zelf weten. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat het niet in de natuur terecht komt, want het heeft best wel veel gevolgen voor de natuur,” besluit Kars Ottens, milieu-steward van de gemeente Groningen.

Volgend jaar gaan de milieu-stewards wekelijks verder met de peuken-opruimactie.