Foto: Patrick Wind (112Groningen)

De vestiging van drogisterijketen Kruidvat in de Herestraat in Groningen werd donderdagmiddag korte tijd ontruimd. Een klein gaslek was daar de oorzaak van.

De brandweer kwam ter plaatse om metingen uit te voeren. Bij dit onderzoek werd een klein gaslek gevonden.

Klanten werden verzocht om het pand te verlaten. Ook het personeel moest enige tijd wachten aan de achterzijde van het pand.

Inmiddels is het pand weer veilig. De winkel is inmiddels weer open.