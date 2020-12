Koude week, daarna zachter: “Geen goed nieuws voor richting de Kerstdagen”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Na een koude week wordt het na komend weekend een stuk zachter. OOG-weerman Johan Kamphuis noemt het geen goede ontwikkeling voor richting de Kerstdagen.

“Maandag is het bewolkt en regenachtig”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 7 graden. In de nacht naar dinsdag klaart het op en daalt het kwik tot rond of iets onder het vriespunt. Er is kans op lokale gladheid en ook kan er een mistbank ontstaan.”

“Dinsdag is er zo nu en dan zon en is het bij 3 graden fris. Het blijft droog en er waait een zwakke oostenwind. In de nacht naar woensdag temperaturen rond het vriespunt. Op woensdag hetzelfde weerbeeld waarbij de 3 graden waterkoud zal aanvoelen. Donderdag tot en met zaterdag zijn de veranderingen minimaal. Vanaf zondag lijkt het een stuk zachter te gaan worden. En dat is geen goed nieuws richting de Kerstdagen.”