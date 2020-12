‘Komst bever in Onlanden is kerstcadeautje’

nieuws

“Dit is echt een kerstcadeautje”. Dat zegt boswachter Bart Zwiers over de bevers die sinds kort in natuurgebied De Onlanden wonen.

De komst van de bever werd vrijdagochtend bekend gemaakt door Natuurbelang De Onlanden. Er zijn onlangs twee beverburchten aangetroffen.

Sinds de komst van de otter rond 2015 werd er reikhalzend uitgekeken naar de bever: “We konden er op wachten”, zegt Zwiers. “Dit is fantastisch nieuws”.

Volgens Zwiers is de komst van de bever naar de Onlanden belangrijk: “De bever is een onmisbaar beest in een moerasgebied. Zo knagen de bevers bomen om voordat ze tot volle wasdom komen”.

De Onlanden is een natuurgebied dat deels in de gemeente Groningen en deels in Drenthe ligt.