Schuiling maakt wat moois van jaarwisseling: ‘Want het was enorm genieten in het afgelopen jaar’

Screenshot uit video gemeente Groningen

“Het was enorm genieten, het afgelopen jaar. Lekker thuiswerken, vergaderen in de tuin of op de bank”, vertelt een cynische burgemeester Koen Schuiling dinsdagavond in een nieuwjaarsvideo namens de gemeente Groningen. “En dat krijgen we ook nog een extra speciale jaarwisseling!”

In de video is Schuiling (met oorwarmer) te zien in zijn tuin, al drinkend uit zijn boomer-mok en ‘werkend’ op zijn iPad. Met een lekker schaaltje oliebollen erbij, een toost over de heg met de buurvrouw en een confettikanon in ziju eigen woonkamer. Schuiling doet ook nog even zijn nieuwjaarswensen aan ‘neef’ Sybrand Buma (burgemeester van Leeuwarden) in het Fries.

Helaas moet ook de burgemeester de rotzooi van zijn confettikanon zelf weer opruimen. Morrend verklaard hij, met de stofzuiger in het hand: “Leuk idee zeiden ze, maar wat een rotzooi!”

Burgemeester Koen Schuiling roept ons allemaal op om de jaarwisseling zoveel mogelijk thuis te vieren. Kijk voor meer info op: https://t.co/QJv6qeiITC. pic.twitter.com/0PcFXvkTgb — Gemeente Groningen (@gem_groningen) December 29, 2020