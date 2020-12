oogochtendshow

Foto: Joris van Tweel

OOG Weerman Johan Kamphuis presenteerde woensdagochtend op OOG Radio niet alleen de meest actuele weersverwachting, maar hij had ook een speciaal kerstgedicht voorbereid.

In het korte gedicht gaat Kamphuis in op de huidige corona-situatie en de onzekerheden die hiermee samengaan. Hij roept iedereen op om, ondanks tegenstellingen, elkaar toch op te zoeken en te verbinden met elkaar.

Luister het fragment uit de OOG Ochtendshow hier terug: