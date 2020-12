Kerstmannen hangen voor de ramen van zieke kinderen in UMCG

nieuws

Foto: Bmabergamo via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Aanstaande woensdag kunnen kinderen, die zijn opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG, ineens oog in oog komen te staan met de Kerstman. Niet in de gang of aan hun bed, maar voor hun raam.

Tijdens het abseilen stunten de kerstmannen langs de ramen van het ziekenhuis en stoppen zij bij de kamers van de kinderen om samen aan de buitenkant een spelletje te spelen of tekening te maken.

Door de coronacrisis kan Make-A-Wish, de initiatiefnemer van het evenement, op dit moment geen wensen van ernstig zieke kinderen laten uitkomen. Daarom kiest de stichting voor alternatief evenement, waardoor de zieke kinderen toch een lach op het gezicht kunnen krijgen.