Kerstgroeten voor de buren van burgemeesters, in het Gronings en in het Fries

De tegenstellingen tussen Groningen en Friesland leken de afgelopen week hoog op te lopen, toen bekend werd dat het Friese volkslied uit de Martinitoren zou klinken. Burgemeesters Koen Schuiling en Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden) lijken daar woensdagmiddag wat minder moeite mee te hebben.

De burgemeesters brachten een kerstgroet aan de inwoners van de buurprovincie, Schuiling in het Fries en Buma in het Gronings. De uitspraak van beide burgemeesters mag dan misschien te wensen overlaten, maar de boodschap is volgens de gemeente Groningen duidelijk: ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’.

Onze burgemeester vindt het belangrijk om een waardevolle groep inwoners in hun eigen taal toe te spreken. En trouwens: de burgemeester vd overkant ook😜 # betereengoedebuurdaneenverrevriend @Gemeente_Lwd pic.twitter.com/knqdUJn1yK — Gemeente Groningen (@gem_groningen) December 23, 2020