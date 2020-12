Kerstdiner en ‘soep op de stoep’ als steuntje in de rug voor Oosterparkers

Zo’n honderd inwoners van de Oosterparkwijk, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kregen donderdagmiddag en -avond een kerstmaaltijd aan huis bezorgd.

De maaltijden-bezorgservice van het restaurant loopt al sinds het begin van de coronacrisis, maar de maaltijden zijn tijdens de feestdagen extra luxe. De speciale gratis kerstmaaltijden worden verzorgd door medewerkers van Stadsrestaurant Het Oude politiebureau. Donaties van particulieren, bedrijven en fondsen zorgen voor het geld voor de maaltijden. Een tiental vrijwilligers brengt de maaltijden rond.

“Er zijn heel veel mensen in de wijk die normaal gezien geen maaltijden komen afhalen, omdat dat gewoon te duur is voor hen”, vertelt Anne Janse van WerkPro, de beheerder van het Stadsrestaurant. “Dus het is heel erg mooi dat we vandaag mensen blij kunnen maken met gerechten die we op de kaart hebben. En eigenlijk eten mensen nu ook een beetje samen, want zo’n honderd mensen in de wijk eten vanavond hetzelfde!”