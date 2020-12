Kerstboom voor Grote Markt gekapt in Bellingwolde

nieuws

Foto: Jelmer Wijnstra

De kerstboom voor de Grote Markt in Groningen is vrijdagochtend gekapt bij de familie Willemsen in Bellingwolde. Het gevaarte werd vervolgens met een grote kraan op een dieplader getakeld.

De boom wordt vandaag verplaatst naar een opslag van Wagenborg in de Stad, Daar blijft de boom komend weekend liggen. Aanstaande maandag gaat de operatie verder, want dan wordt de boom naam de Grote Markt verplaatst en op z’n voet voor het Grand Theater geplaatst.

Op 10 december zullen de lampjes ontstoken worden. Er is dit jaar, vanwege de coronacrisis, geen speciaal openingsmoment gepland voor het ontsteken van de verlichting.

Foto: Jelmer Wijnstra