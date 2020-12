Kerstboodschap burgemeesters: ‘Er komen betere tijden, maar dat duurt nog even’

“We rekenen op jullie. Volhouden en kop d’r veur!” Met die boodschap sluiten de twaalf burgemeesters van de Groninger gemeenten hun kerstboodschap voor 2020 af. De boodschap werd maandagmiddag naar buiten gebracht via de sociale mediakanalen van de Veiligheidsregio Groningen.

Zoals verwacht is ‘corona’ het sleutelwoord in de kerstboodschap van de burgemeesters. “Van 2020 hadden we ons heel wat anders voorgesteld”, zo stelt burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier.

De burgemeesters hebben wel een hoopvolle boodschap voor het nieuwe jaar, zo blijkt uit de woorden van burgemeester Jaap Velema van Westerwolde: “Beste Groningers, er komen betere tijden, ook al duurt dat nog wel even.”

“Ook in het nieuwe jaar zetten we de schouders eronder, zoals altijd liefdevol en vastberaden. Met humor en onze nuchterheid. We rekenen op jullie. Volhouden en kop d’r veur!”