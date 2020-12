Kerstbomenverkoop Ons Belang Oosterhaar traditioneel populair

nieuws

Foto: Herman Velvis

Ondanks, of misschien juist wel door de coronacrisis is de kerstbomenverkoop van buurtvereniging Ons Belang in de Harense wijk Oosterhaar zaterdag lekker druk. “Heel veel mensen zijn er al wel aan toe om de kerstboom in huis te zetten”, denkt Hilda Mulder van de buurtvereniging.

Het radioprogramma Haren Doet van OOG Radio belde zaterdagmiddag tijdens de verkoop met Mulder. Ieder jaar verkoopt de buurtvereniging in het winkelcentrum in haar wijk bomen, waarbij de geldopbrengst wordt gebruikt voor activiteiten van de buurtvereniging.

De gezelligheid van de vereniging mist nu een beetje door corona. De vereniging merkt dat mensen het nu thuis gezellig willen maken. “Je bent veel thuis dus je wil wat sfeer in huis, en wat geeft nou meer sfeer in deze periode dan een kerstboom”, zegt Mulder.

Tussen de middag zijn er nog ongeveer tien bomen over. “We hadden van alles en nog wat, de gezaagde Nordmann, die zijn inmiddels uitverkocht. Dan hebben we nog de blauwspar, dus eigenlijk de gewone kerstboom in pot met kluit. Veel leuke bomen nog. We gaan door tot het op is, we hebben één dag. Wij hopen rond een uur of drie klaar te zijn.”

Met enkele aanpassingen kon de verkoop op de normale manier doorgaan, zegt Mulder. “Opzich is het best goed te doen, je bent in de buitenlucht en hebt genoeg ruimte hier. De bomen zijn mooi ruim neergezet, normaal staan ze in een rijtje, maar nu in een rondje. We hebben dit jaar ook voor het eerst pin. Mondkapjes op en elkaar de ruimte geven, dan komt het helemaal goed.”

Luister het radiogesprek met Hilda Mulder hier terug:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here