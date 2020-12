Kerstactiviteiten WIJ Groningen dreigen niet door te gaan door lockdown

nieuws

Zwembad Kardinge

Het is nog onduidelijk of de kerstactiviteiten die georganiseerd zijn door WIJ Groningen kunnen door gaan.

De medewerkers hadden voor de kerstvakantie ruim honderd activiteiten verspreid over de dorpen en de wijken georganiseerd voor de jeugd van vier tot en met zeventien jaar.

De lockdown vanwege de oplopende coronacijfers dreigt roet in het eten te gooien. “Wij kijken wat er na de genomen maatregelen van gisteren nog mogelijk is. Het is van groot belang dat ook de jeugd de aandacht krijgt, zeker nu de scholen vanaf morgen in ieder geval tot 19 januari gesloten zijn”, aldus bestuurder Mirjam Kuin van WIJ Groningen.