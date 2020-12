Kapotte vrachtwagen op omleidingsroute zuidelijke ringweg zorgt voor lange file

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een kapotte vrachtwagen op de omleidingsroute vanwege de afsluiting van de zuidelijke ringweg zorgt zaterdag in het begin van de middag voor een lange file. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“De vrachtwagen is stil komen te staan nabij het gebouw van de Gasunie”, vertelt Wind. “Hierdoor is de weg tussen het Vrijheidsplein en de Laan Corpus den Hoorn afgesloten voor het verkeer. Deze route is echter één van de omleidingsroutes voor de afsluiting van de zuidelijke ringweg dit weekend. Het gevolg is dat er een lange file staat vanuit de richting Vinkhuizen. Er wordt geprobeerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken door het verkeer om te leiden.

Om de vrachtwagen van de weg te krijgen zijn een bergingsbedrijf en een monteur opgeroepen. Hoe lang de afsluiting nog gaat duren is onbekend. Sinds vrijdagavond 22.00 uur is de zuidelijke ringweg afgesloten tussen het Julianaplein en de afrit Laan Corpus den Hoorn. De afsluiting duurt tot maandagochtend 06.00 uur. Bij de werkzaamheden worden de rijbanen verplaatst zodat er na maandag ruimte ontstaat om oude delen van de ringweg te slopen voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg.