Kans op terugkeer Mike te Wierik naar FC Groningen

Foto: Sportphotoagency.com Mike te Wierik,

De kans bestaat dat Mike te Wierik terugkeert bij FC Groningen. Dat meldt RTV Noord. De centrale verdediger heeft het in Engeland niet meer naar zijn zin.

De voormalige aanvoerder van de FC verkaste in juli transfervrij naar Derby County, maar zit daar niet bij de selectie. Derby County komt uit in de Championship, de op één na hoogste divisie in Engeland. Sinds de Nederlandse coach daar ontslagen werd, krijgt de 28-jarige Te Wierik geen kansen meer in de eerste selectie. Eind oktober speelde hij voor het laatst een wedstrijd.

RTV Noord meldt dat Te Wierik graag terug wil naar de FC en dat hij contact zou hebben met technisch directeur Mark-Jan Fledderus.