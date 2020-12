Kamerfracties pleiten bij minister voor bewonersvarianten van nieuwe bruggen Stad

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij de aanleg van de nieuwe Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug moet minister Cora van Nieuwenhuizen de ‘bewonersvarianten’ in acht moet nemen. Daarvoor hebben meerdere Kamerfracties maandagmiddag gepleit tijdens de commissievergadering MIRT.

Onder andere Rutger Schonis (D66), Cem Laçin (SP) en Suzanne Kröger (GroenLinks) vroegen de minister rekening te houden met de wensen van de bewoners bij de bouw van de nieuwe bruggen.

Voor de Gerrit Krolbrug is er door diverse bewonersorganisaties een bewonersvariant ingediend, met het verzoek om deze mee te nemen in de MIRT-planuitwerking. De bewoners willen een lagere, beweegbare brug. Maar omdat deze variant niet voldoet aan de Richtlijn Vaarwegen, is in samenspraak met de regionale bestuurders besloten om de besluitvorming hierover uit te stellen. Daar zijn bewoners het niet mee eens. Daarom protesteerden ze maandagochtend bij de huidige brug.

De Paddepoelsterbrug komt terug als vaste brug op 9,1 meter hoogte. De brug moet gebouwd worden zonder pijler in de vaarweg en met een minimale overspanning van 54 meter.