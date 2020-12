Kamerfracties dwingen minister in gesprek te gaan over Ring-Zuid

nieuws

Foto Andor Heij

Minister Cora van Nieuwenhuizen moet in gesprek gaan met de betrokken partijen om te bezien hoe de dreigende impasse rond de zuidelijke ringweg van Groningen kan worden doorbroken. Dat eisen de Tweede Kamerfracties van het CDA, de SP, de PvdA en GroenLinks in een motie, die maandagavond werd ingediend.

Niet alleen de slepende impasse rond het project is de fracties een doorn in het oog. Ook de afhandeling van de meerkosten mag volgens de indieners van de motie niet ten koste gaan van andere infrastructurele projecten in Noord-Nederland.

De minister moet de Kamer gaan inlichten over gesprekken die ze voert met de onderhandelende partijen binnen het project. Zij onderhandelen over wie de meerkosten voor het vertraagde project op zich gaan nemen en uit welke pot deze kosten worden betaald. De aannemer legde recentelijk de niet-noodzakelijke werkzaamheden stil, totdat er geld komt voor de verdere afwerking van het project.