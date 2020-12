Kabinet ziet weinig ruimte voor versoepelingen tijdens Kerst

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Het kabinet ziet weinig tot geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen voor de komende Kerstperiode. Dat laten Haagse bronnen aan de NOS weten.

In Den Haag vond zondagmiddag een informeel overleg plaats op het Catshuis. Behalve premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid waren hier verschillende betrokken ministers bij aanwezig alsook diverse adviseurs waaronder Jaap van Dissel van het RIVM. Het resultaat van het overleg zou zijn dat het kabinet het aantal besmettingen nu nog te ernstig vindt om de regels te versoepelen. Wellicht wordt het wel mogelijk om tijdens de Kerstdagen iets meer mensen te ontvangen. Nu ligt dit aantal op drie bezoekers per dag. Of een eventuele verhoging door kan gaan zal de komende dagen besloten moeten worden.

Besmettingscijfer

De afgelopen dagen loopt het aantal besmettingen in het land weer op. Afgelopen maandag ging het om 4.568 nieuwe besmettingen en dinsdag om 4.045. Sinds woensdag, 4.921, loopt het echter weer op. Vrijdag ging het om 5.874 en zondag om 6.779. “Mensen snappen heel goed dat met deze hoge besmettingsaantallen heel weinig kan”, liet Rutte afgelopen vrijdag al weten. “We weten nu nog niet wat kan, maar ik ben het met veel mensen eens die zeggen dat we voorzichtig moeten zijn.”

Persconferentie

Tijdens het overleg werd er ook gesproken over een langere Kerstvakantie voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Rutte lijkt hier geen voorstander van te zijn, maar heeft de deur nog niet helemaal gesloten. De komende dagen vinden er nog verschillende vergaderingen plaats van onder andere het Veiligheidsberaad en de Ministeriële Commissie COVID-19. Dinsdagavond is er dan een persconferentie van Rutte en De Jonge.