Kabinet vraagt advies over mogelijke versoepelingen tijdens Kerst

Het kabinet heeft aan het Outbreak Management Team, het OMT, advies gevraagd over mogelijke versoepelingen tijdens de kerstperiode. Dat meldt RTL Nieuws dinsdagmiddag op basis van bronnen in Den Haag.

Het gaat om een advies over een aantal specifieke versoepelingen als een grotere groepsgrootte, een beperkte opening van de restaurants en het eerder sluiten van de scholen zodat kinderen een langere Kerstvakantie hebben. De bronnen benadrukken dat het om mogelijke versoepelingen gaat. Het OMT gaat kijken naar de voorstellen en daar advies over uitbrengen. Pas als het advies is ontvangen gaat het kabinet een knoop doorhakken.

RTL Nieuws meldt dat het niet gaat om een totaalpakket maar eerder om een soort keuzemenu met daarin verschillende opties. Als de daling van het aantal coronabesmettingen de komende periode niet doorzet, of als het aantal besmettingen juist stijgt, dan zijn versoepelingen van de maatregelen niet mogelijk.