Kabinet komt met 3,7 miljard aan nieuwe maatregelen

nieuws

Foto Andor Heij. Den Haag, Binnenhof

Het kabinet Rutte trekt 3,7 miljard euro extra uit voor nieuwe maatregelen, voor bedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis. Dat is woensdagochtend bekendgemaakt.

Zo komt er een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij gesloten zijn. Hiermee moet voorkomen worden dat mensen hun baan of bedrijf verliezen. Het kabinet zegt de steun voort te zetten omdat de werkloosheid nog verder zal oplopen, ondanks de verwachting dat volgend jaar verder economisch herstel zal plaatsvinden.

Het kabinet gaat de tegemoetkoming in de vaste lasten voor bedrijven (TVL) aanpassen. Afhankelijk van de omzetderving bedraagt de subsidie voortaan 50 tot 70 procent van het omzetverlies. Hierdoor krijgen onder meer horecabedrijven meer subsidie. De maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 oktober.

Er komt ook een nieuwe regeling voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, de zogenoemde ‘TONK’. Deze regeling moet tijdelijke ondersteuning bieden voor noodzakelijke kosten als die door een terugval in het inkomen niet meer kunnen worden betaald. Te denken valt aan zzp-ers die veel opdrachten zien verdwijnen of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. De uitkering loopt via de gemeenten.

Het kabinet werkt verder, samen met de reisbranche, aan een oplossing voor prolemen met vouchers. Dat moet ervoor zorgen dat mensen de vouchers die zij kregen vanwege het niet doorgaan van reizen, kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft.