Kabinet grijpt in: deuren Action en Wibra moeten weer dicht

nieuws

Foto: DimiTalen - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31412350

De winkels van Action en Wibra mogen toch hun deuren niet openen. Het kabinet heeft in de loop van woensdag bepaald dat zij toch gesloten moeten blijven.

Er zou sprake zijn van een glijdende schaal, nadat de HEMA dinsdag meldde dat de afdeling met voedingswaren open zou blijven. Vervolgens kondigden Action en Wibra aan dat ook zij in aangepaste vorm open willen blijven, en doorgaan met de verkoop van essentiële producten, zoals voedingsmiddelen, hygiëne- en schoonmaakproducten. De HEMA meldde woensdagmiddag, vanaf donderdag weer dicht te gaan.

Winkels mogen open blijven als minstens 30 procent van de omzet behaald wordt met essentieel geachte artikelen. Alleen het winkelgedeelte met die artikelen mag dan open zijn voor klanten.

In de Tweede Kamer viel meteen veel kritiek te horen. Fractievoorzitter Jesse Klaver meldde: “De grote ketens mogen van dit kabinet ‘gewoon’ open. De kleine winkelier is de dupe en blijft dicht. Dit is precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is.’’ Veel collega-kamerleden waren het met hem eens.