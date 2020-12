Kabinet: “Geen versoepelingen met Kerst”

nieuws

Foto: John den Hollander

Er komen tijdens de Kerstperiode geen versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

“Al een paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in woonkamers en lichtjes in tuinen”, vertelt Rutte. “En nu meteen na Sinterklaas zien we dat de kerstboomverkopers overuren draaien. Het laat zien hoe belangrijk kerst dit jaar voor ons is. Inmiddels zijn er door de coronacrisis in ons land 10.000 mensen overleden. We tellen dus 10.000 lege stoelen aan de kersttafels. Dat is erg verdrietig en het is een extra reden om juist met Kerst samen te kunnen zijn. De afgelopen weken is vaak aan mij gevraagd ‘wat kunnen we in de Kerstperiode’. Het antwoord is dat we niet meer kunnen dan in de afgelopen periode. Dit betekent dat we niet meer dan drie gasten kunnen ontvangen, dat we niet naar het restaurant kunnen en dat de regels rond de lockdown die we hebben, blijven gelden. En ik realiseer me dat het een hard gelag is, want we hadden het graag anders gewild.”

Tweesprong

“Bij de persconferentie van drie weken geleden leek het reëel dat er half-december meer zou kunnen. Dat misschien de restaurants open zouden kunnen en dat we meer mensen thuis zouden kunnen ontvangen. Het gaat echter echt niet goed. Niet met de besmettingscijfers, niet in de ziekenhuizen. Half-december wilden we op maximaal tien IC-opnames per dag zitten. Maar we zitten nu op meer dan het dubbele. Op dit moment staan we op een tweesprong. Gaan door ons gedrag de cijfers de goede kant op? Dan zouden zouden we half-januari wel op tien IC-opnames per dag zitten. Of de cijfers blijven juist stijgen. Dit zou betekenen dat we voor de Kerst bij u terugkomen met strengere maatregelen. Dat wil niemand, maar het is iets waar we niet voor weg moeten lopen.”

Blijf zoveel mogelijk thuis

Volgens Rutte blijft het belangrijk om je de komende periode goed aan de maatregelen te houden. “We moeten de kerstperiode goed benutten om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ga niet denken bij een kriebelhoest, het is vast niets. Blijf dan thuis, laat je testen en ga in quarantaine. Als je thuis zit in quarantaine, schroom dan ook niet om hulp te vragen en houd afstand. Daarnaast blijven de welbekende maatregelen gelden: doe de kerstboodschappen alleen, houd afstand en was je handen stuk. Laten we ervoor zorgen dat we half-januari wat meer ruimte krijgen.”

Proefprojecten

Mocht er in januari versoepeld kunnen worden dan is het volgens Rutte belangrijk dat het virus niet opnieuw kan toeslaan. “Het is een vraag waar iedereen heel druk mee bezig is. Om het één en ander te proberen willen we een aantal proefprojecten uitvoeren hoe we verantwoord op kunnen starten. Dat zal heel lokaal en gecontroleerd gaan gebeuren. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een theatervoorstelling met meer publiek, of een lokale voetbalwedstrijd met meer supporters. Vragen die dan centraal staan is hoe mensen zitten en hoe ze moeten lopen. Wat is er in de praktijk wel en niet haalbaar en verantwoord.”

Steunpakket voor horeca

Rutte liet verder weten dat er woensdag een persconferentie komt over een extra steunpakket voor restaurants en cafés. “In de horeca is veel pijn. Daarnaast zijn we bezig met een plan voor jonge mensen. Voor jongeren is het een zware tijd. Daarom komt er extra geld voor activiteiten. Zo moet er gedacht worden een lokale filmavonden. Ook zijn er gesprekken met de Cruijff- en Krajicek-Foundation om wintergames te organiseren.

Vaccinatie

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid maakte bekend dat zorgpersoneel in de verpleeghuizen, wijkverpleging, thuiszorg en gehandicaptenzorg de eerste groep zijn die een coronavaccin krijgen. Deze groep bestaat uit 625.000 mensen. Er zijn genoeg Pfizer-vaccins voor 450.000 mensen. Niet iedereen kan dus ingeënt worden. Het kabinet gaat centrale locaties opzetten voor het zorgpersoneel. Hoeveel en waar is nog niet bekend.