‘Kabinet denkt aan avondklok met Oud & Nieuw en langere kerstvakantie’

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een avondklok met Oud en Nieuw, een langere kerstvakantie voor middelbare scholen en sluiting van niet-essentiële winkels. Dat zijn de maatregelen waar het kabinet aan denkt om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Daarover bericht RTL Nieuws.

RTL Nieuws baseert zich op politieke bronnen in Den Haag. De mogelijke maatregelen, waar ook de sluiting van hotels onder valt, worden maandag besproken in een extra ministerraad. De uitkomst zal maandagavond al bekend worden gemaakt in een extra persconferentie. Aanleiding is de stijging van het aantal coronabesmettingen in ons land. Zondag werden bijna 10.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds 1 november.

Het kabinet heeft de avondklok voor Oudjaarsavond op tafel gelegd omdat met deze maatregel makkelijker het vuurwerkverbod gehandhaafd kan worden. Sluiting van niet-essentiële winkels is een optie vanwege het besluit dat in Duitsland is genomen. Vanaf woensdag geldt er in Duitsland een strenge lockdown. Om te voorkomen dat Duitsers uit de grensstreek naar Nederland gaan, zouden de winkels ook hier moeten sluiten. Een langere kerstvakantie voor middelbare scholieren is een optie omdat het aantal besmettingen onder tieners de afgelopen weken fors toeneemt.