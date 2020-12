Joyce Zwerver en Anne Dijk winnen Hendrik de Vries stipendium

nieuws

Foto: Niels Knelis Meijer

Joyce Zwerver en Anna Dijk hebben dit weekeinde het Hendrik de Vries Stipendium gewonnen. Dat is een aanmoedigingsprijs van de gemeente Groningen voor talentvolle kunstenaars.

Zwerver won in de categorie beeldende kunst. Zij zat door de corona veel thuis en wil de provincie in om het landschap te onderzoeken en er een kunstwerk te maken.

Dijk won de literatuurprijs. Zij heeft ADHD en wil een podcast maken over mensen met ADHD.

Beide kunstenaars krijgen zesduizend euro. De publieksprijs van duizend euro ging naar Jui-Tsz-Shiu. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Paul de Rook.

Vanwege de corona was er nauwelijks publiek bij de uitreiking. Via een livestream van een half uur was de avond wel te volgen. Die begon met de presentatie met de trailer van de film van de winnaar van vorig jaar: Reynaert Vosveld.