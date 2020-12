JOVD Groningen vóór aanleg Lelylijn, maar tegen toestroom Randstedelingen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De JOVD Groningen, de jongerenorganisatie van de VVD, roept de Randstedelingen op: “Kom hier niet wonen, er is hier niets.”

De jonge liberalen doen die oproep vanwege de motie die de Tweede Kamer donderdag heeft aangenomen. De JOVD is blij met het feit dat veel kamerfracties voorstander zijn van de aanleg van de Lelylijn, een snelle verbinding van Groningen met de Randstad, via Drachten en de Flevopolders. Maar met een knipoog roept ze Randstedelingen op om zoveel mogelijk in het westen te blijven en niet de huizenprijzen in het Noorden op te stuwen. Want dat kan een logisch gevolg zijn bij het realiseren van deze verbinding.

Voorzitter Tom Boer zegt over de motie: “Hiermee is de Lelylijn weer een stap dichterbij gekomen. De aanleg is zeer belangrijk voor de leefbaarheid en de ontwikkeling van het Noorden.” Met het verdwijnen van de aardgasindustrie verdwijnen veel banen in de provincie. Volgens de jonge liberalen zou het mooi zijn als de Lelylijn ervoor zorgt dat veel nieuwe bedrijven de sprong naar het noorden wagen en gebruik maken van het talent dat wij hier hebben.

De JOVD Groningen hoopt wel dat het niet alleen bij plannen zal blijven en dat op zeer korte termijn ook kan worden overgegaan tot het leggen van de eerste stukken rails. Voorzitter Ton Boer zegt: “Wij roepen de regering daarom op voortschrijdend onderzoek te doen naar de Lelylijn.”