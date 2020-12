Jonathan Rhodes winnaar van de POPgroningen Talent Award

nieuws

Foto: © Floris Duijn

Jonathan Rhodes is dit weekend de winnaar geworden van de POPgroningen Talent Award. De prijsuitreiking vond zaterdagavond plaats in Vera.

In totaal gaven tijdens de finale vier acts acte de présence. De vier acts waren overgebleven na acht provincie- en twee stadsrondes. Na elk optreden kwamen de drie aanwezige scouts achter de schermen bijeen om het optreden te bespreken. Op een gegeven moment was er ruimte voor de act om aan te schuiven om feedback te ontvangen en om vragen te stellen. Vanwege de coronamaatregelen kon er geen publiek aanwezig zijn. Wel was de eindronde online te volgen via een videostream.

De scouts bestonden uit Pien Feith, Ronald Keizer en Peter Weening. Laatstgenoemde maakte aan het eind van de avond bekend dat Jonathan Rhodes de winnaar was geworden. Het strakke samenspel en comfortabel op het podium staan lieten de scouts geloven dat zij het meest klaar zijn om het Nederlandstalige muzieklandschap in te gaan. Met het behalen van de titel krijgt Jonathan Rhodes de mogelijkheid om op te treden op festivals als Grunnsonic, Festival Hongerige Wold en Aidition.

POPgroningen Talent Award werd voor de tiende en tevens laatste keer gehouden. In de toekomst komt er een nieuw traject voor in de plaats.

Bekijk onderstaande videoclip voor een impressie van Jonathan Rhodes