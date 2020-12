Jaarlijkse Lichtceremonie vindt dit jaar online plaats

nieuws

De jaarlijkse Lichtceremonie die op zondag 13 december gehouden zou worden vindt dit jaar niet in fysieke vorm plaats. Dat heeft de organisatie zondagavond laten weten.

In plaats daarvan vindt de ceremonie online plaats. Het thema waar men dit jaar stil bij staat is ‘vrijheid’. In de huidige coronacrisis wordt er veel over dit thema gesproken en worden we dagelijks geconfronteerd met beperkingen. Tijdens de ceremonie wordt er vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groepen gekeken naar vrijheid. Er wordt gekeken hoe er vanuit de religies met vrijheid wordt omgegaan en waarin en hoe je vrijheid vindt.

De Lichtceremonie 2020 wordt georganiseerd door Platform Religie en Levensbeschouwing Groningen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Doopsgezinde Kerk in Groningen met bijdragen vanuit de Islam, Christendom, Jodendom, Boeddhisme, Bahai, Vrijmetselarij en Universeel Soefisme. Mensen kunnen via een livestream meegekeken naar de bijeenkomst. In de kerk zullen een aantal vertegenwoordiger fysiek aanwezig zijn om een inhoudelijke bijdrage te geven en om kaarsjes voor elkaar aan te steken.

Meer informatie is te vinden op deze website.