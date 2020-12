Dauwtrappen met Alex Friedrich en kerstdiner halen bij Cisca Wijmenga

nieuws

Foto: UMCG

Omdat ongeveer 50 internationale studenten van het UMCG tijdens de feestdagen niet naar huis kunnen om bij familie te zijn, hebben het ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen een speciaal, coronaproof ‘Winter Holiday Program’ voor hen bedacht.

De studenten zitten in online groepjes van zo’n acht personen waarin ze met elkaar contact hebben. In groepjes van 2 of 3 kunnen ze activiteiten ondernemen met bekende UMCG’ers en RUG-personeelsleden. Arts-microbioloog Alex Friedrich gaat bijvoorbeeld met een groep studenten ‘dauwtrappen’. Hoofd Studenten Onderwijs Nicolien van den Broek gaat joggen met groepjes studenten. Prodecaan Gerda Croiset gaat met groepjes ‘internationals’ joggen.

Bij UMCG-voorzitter Ate van der Zee, RUG-rector Cisca Wijmenga en prodecaan Gerda Croiset kunnen studenten ingrediënten ophalen voor een kerstdiner. Bij laatstgenoemde kunnen ze ook op oudjaarsdag een oliebol halen.

“Toen we de verhalen van verschillende internationale studenten hoorden, voelden we allemaal de urgentie om iets voor deze groep studenten te doen”, vertekt Croiset. “In korte tijd hebben we dankzij de inzet van velen een mooi programma opgezet waarmee we voor deze studenten het gemis van de familie toch een beetje hopen goed te maken.’”

Onze internationale studenten kunnen door de lockdown deze kerst niet bij hun familie zijn. Om dit gemis een beetje goed te maken is een programma voor ze opgezet, met o.a onder dauwtrappen met @AlexWFriedrich1 en een digitaal Oud & Nieuw met de decaan: https://t.co/F52OmObTQS pic.twitter.com/gomwo68dv9 — UMCG (@umcg) December 24, 2020