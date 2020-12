‘Integratie staat vrijwel stil door corona’

nieuws

Door de lockdown in maart hadden nieuwkomers in Nederland het extra lastig, want de coronamaatregelen zorgden ervoor dat zijn zeker vijftig procent minder contact hadden dan voorheen. Dat zorgde voor veel eenzaamheid en voor het tot stilstand komen van hun integratie, zo stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit de resultaten blijkt dat nieuwkomers in staat waren contact te houden met vrienden en familie uit hun land van herkomst, maar wel het contact verloren met hun Nederlandse collega’s, klasgenoten, vrijwilligers en / of buren. En hoe meer contact ze verloren, hoe eenzamer ze zich voelden. Ook hebben nieuwkomers op dit moment nog maar weinig mogelijkheden om hun Nederlands te oefenen. Vooral degenen die op het platteland wonen, hebben de behoefte om Nederlands te spreken. Ze maakten duidelijk dat ze graag zouden willen deelnemen aan sociale bijeenkomsten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van RUG-onderzoekers en -studenten, medewerkers van Groningen Verwelkomt en Heel Groningen Helpt en drie Syrische ondersteunende onderzoekers.

De onderzoekers doen ook enkele aanbevelingen: ‘Faciliteer kansen voor nieuwkomers om in contact te blijven met hun kennissen in Nederland en ook om nieuwe Nederlandse medeburgers te leren kennen. Dit kan op dit moment ook online gebeuren, via online bijeenkomsten of externe activiteiten zoals een ‘walk and talk’. Daarnaast zijn sommige nieuwkomers bang voor afwijzing of twijfelen over de manier waarop ze contact moeten leggen. Door middel van trainingen en overleg konden nieuwkomers worden aangemoedigd om contacten te zoeken.