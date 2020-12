Instellingen voor ouderenzorg in Groningen vragen hulp van Defensie

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Groningse organisaties in de ouderenzorg hebben burgemeester Koen Schuiling gevraagd om een verzoek in te dienen bij het Ministerie van Defensie voor ondersteuning. Een groeiend en nijpend tekort aan personeel, mede veroorzaakt door corona, nekt de verpleeg- en revalidatiezorg.

Dignis, onder andere verantwoordelijk voor het Heymanscentrum, De Veldspaat en ’t Blauwbörgje in de Stad, heeft inmiddels een tijdelijke opnamestop ingesteld voor de pleegzorg- en revalidatiecentra. Volgens een woordvoerder komt de hulpvraag van meerdere zorginstelling in de Stad.

Bij de organisatie, die kampt met enkele ernstige corona-brandhaarden in haar huizen, zijn zo’n vijftig medewerkers besmet met het coronavirus. Daar komt het gewone ziekteverzuim en het personeel wat in afwachting is van een testuitslag nog eens bovenop. Extra personeel vinden is in deze periode ook bijna onmogelijk.

Fysiotherapeuten en stafleden ingezet

De zorgorganisatie zegt er alles aan te doen om voldoende personeel beschikbaar te hebben in de huizen. Inmiddels worden verpleegkundestudenten gevraagd om bij te springen, evenals ander medisch personeel in opleiding. Ook fysiotherapeuten en medisch personeel in de staf springen bij.

Verpleeghuizen blijven voorlopig open

Volgens woordvoerder Siets Nobel blijven de afdelingen in de huizen waar geen besmettingen zijn voorlopig nog wel open voor bezoekers. In vrijwel alle locaties van Dignis in de Stad zijn wel afdelingen gesloten. De woordvoerder laat weten dat ook het aantal besmettingen onder de bewoners. Ook het aantal sterfgevallen (drie dagen terug nog drie in totaal) is verder opgelopen.