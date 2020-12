nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

De Groninger gemeenteraad moet de bedragen voor de individuele studietoeslag gelijk trekken voor alle studenten. Dat vindt de Groninger Studentenbond GSb.

Nu wordt de studietoeslag nog bepaald aan de hand van het minumum jeugdloon. De GSb vindt dat oneerlijk. “het minimum jeugdloon betekent alleen maar dat iemand van 18 meer moet werken dan iemand van 21 voor hetzelfde geld,” zegt voorzitter Marinus Jongman.

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen van 18 jaar of ouder die studeren en een medische beperking hebben waardoor zij structureel niet kunnen werken. Dankzij de toeslag krijgen die studenten toch een financieel steuntje in de rug. De GSb denkt dat jongeren met een beperking vaker gaan studeren als de individuele studietoeslag verhoogd wordt.

“Het is niet zo dat iemand die 18 is en op zichzelf woont minder kosten maakt dan iemand van 21,” aldus Jongman. “De maandlasten zijn hetzelfde, dus moet de toeslag dat ook zijn.”