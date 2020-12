Inbrekers grijpen hun kans vaker digitaal dan fysiek in Groningen

nieuws

Foto: S_Salow via Pixabay

Criminelen verschuiven hun werk van fysieke naar digitale criminaliteit. Door de tweede golf van de coronapandemie (en bijbehorende maatregelen) is het aantal misdrijven via het internet verdubbeld ten opzichte van 2019. Volgens VPNGids.nl blijkt uit politiecijfers dat er, in de provincie Groningen over heel 2020, 481 digitale misdrijven en 362 inbraken zijn gepleegd.

Het grootste gedeelte van deze online criminaliteit vond plaats in de gemeente Groningen. Daar werden 256 gevallen van internetcriminaliteit geregistreerd.

Het aantal cybercrimes in onze provincie verdubbelde tijdens de tweede golf van de coronacrisis. 8 op de 10.000 inwoners van Groningen werden het slachtoffer van internetcriminelen.