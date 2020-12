“In de ochtend kans op een mistbank”

nieuws

OOG-weerman Johan Kamphuis waarschuwt dat er dinsdagochtend lokaal kans kan zijn op een mistbank. De komende dagen gaan waterkoud verlopen.

“Dinsdag is het bewolkt maar droog”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is er kans op een mistbank. Met 4 graden als maximumtemperatuur is het waterkoud. De wind komt uit het oosten en is zwak, windkracht 2. In de nacht naar woensdag komt de minimumtemperatuur rond of iets onder het vriespunt te liggen en is er opnieuw kans op een mistbank.”

“Woensdag en donderdag verlopen eveneens waterkoud. Het blijft droog maar vaak is het grijs. Overdag liggen de temperaturen rond de 3 á 4 graden, in de nachten schommelt het kwik rond of iets onder het vriespunt.”