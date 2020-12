Huurdersorganisaties uit Bedum, Ten Boer, Loppersum en Eemsmond gaan fuseren

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Huurdersorganisaties de Huurder (Loppersum en Eemsmond) en Huurdersplatform Bedum/Ten Boer gaan vanaf volgend jaar samen verder onder de naam HEG: Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HEG).

De huurdersorganisaties werkten al enige jaren samen. In 2019 begonnen de eerste besprekingen over de fusie, die in 2020 verder werd uitgewerkt. De nieuw opgerichte Stichting huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen, afgekort HO HEG, zal zijn intrek nemen in het pand van MOI Bedum aan de Verbindingsweg 8.

Volgens woningscorporatie verandert er voor huurders uit Ten Boer vrijwel niets. Hun wijkvertegenwoordigers blijven dezelfde mensen. Het enige wat verandert is de lidmaatschapsbijdrage, want die wordt gratis.