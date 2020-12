Huurders Mussengang en Oudeweg krijgen ‘zonnedak’

nieuws

Op de appartementencomplexen van woningcorporatie Nijestee aan de Mussengang en de Oudeweg in Groningen worden volgend jaar zonnepanelen geplaatst. Dat maakte energiecoöperatie Grunneger Power maandag bekend.

“Dit zijn de eerste bewoners van deze huurwoningen in het centrum van Groningen die op deze manier kunnen profiteren van verduurzaming”, vertelt Joep Broekhuis, projectleider bij Grunneger Power. “Driekwart van de bewoners in de Mussengang en de Oudeweg hebben gekozen voor zonnestroom opgewekt op hun eigen dak. Dat betekent dat we de zonnedaken kunnen gaan realiseren.”

Op de daken van de woningen aan de Oudeweg wordt vanaf 2021 jaarlijks 6000kWh aan stroom opgewekt. Deze stroom wordt verdeeld onder de bewoners die meedoen.

Via het project ‘Huren met Zon’ konden huurders van rijtjeshuizen bij Nijestee zonnepanelen aanvragen. Broekhuis: “Natuurlijk hopen we, dat nog veel meer Nijestee-huurders zich melden. Zo maken we de energietransitie iets waar iedereen van kan profiteren.”