“Hulp nodig om 1.000 minima te verrassen met Kerstpakket”

nieuws

Zo’n 1.000 huishoudens verrassen met een Kerstpakket. Dat is de bedoeling van de actie Kerst050. Volgens Evert Sulman van de organisatie gaat het al erg goed maar kan er nog wel wat hulp gebruikt worden.

Hoi Evert! Om wat voor actie gaat het precies?

“Het is een kerstpakkettenactie die gericht is op de minima in Groningen. Samen met studentenverenigingen, kerken, organisaties en Stadjers willen we dit jaar 1.000 huishoudens verrassen met een pakket. Dat is een verdubbeling van wat we vorig jaar gedaan hebben. Vorig jaar hebben we 500 pakketten uitgedeeld. Dat was toen al een hele klus, maar we hebben goede hoop dat dit ons ook gaat lukken.”

Ik begreep dat jullie nog wel wat hulp kunnen gebruiken?

“Ja, dat klopt. We willen goed gevulde dozen afgeven en daarom zijn we op zoek naar mensen die filterkoffie, pakjes thee of kerstkoekjes willen doneren. Dus om van de mogelijkheid gebruik te maken zou ik een oproep willen doen of mensen eens in de keukenkastjes willen kijken of ze misschien ook wat koffie of thee hebben staan dat ze wel kunnen missen.”

En dat kunnen ze vervolgens bij jullie brengen?

“Klopt. We pakken het dit jaar wel wat anders aan. Vorig jaar organiseerden we alles vanuit de Akkerstraat. Dit jaar hebben we zes inzamelingslocaties. Deze locaties en de openingstijden vind je op de website. Daar kunnen mensen de spullen naar toe brengen. Vervolgens wordt vanaf daar alles naar de Stadskerk gebracht. Die mogen we voor deze gelegenheid gebruiken en daar zijn we ontzettend blij mee. In de kerk worden, met strikte naleving van alle coronamaatregelen, de pakketten ingepakt. Daarna worden ze teruggebracht naar de inzamellocaties waar vanuit ze dan verspreid gaan worden.”

Thee, koffie en koekjes. Maar dat zal vast niet alles zijn …

“Nee. Zeker niet. We hebben onder andere een recept samen kunnen stellen waarvoor zoete aardappels benodigd zijn. Een groothandel heeft 500 kilo aardappelen aan ons gedoneerd. Ook de Blokker heeft een donatie gedaan, en de GGD Groningen is met iets leuks gekomen. Dus ik denk dat we een heel mooi pakket samen hebben kunnen stellen. Ook leuk om te vertellen is dat de dozen die we gebruiken gedoneerd zijn door een papierbedrijf. Ook dat is super.”

Het is natuurlijk geweldig dat dit gebeurt, maar je had het over een verdubbeling van het aantal pakketten. En dat is wel een trieste constatering …

“Dat is het ook. We merken toch wel heel duidelijk dat het aantal minimagezinnen aan het toenemen is. Waarschijnlijk heeft de coronacrisis daar ook een rol in gehad. En dat is uiteraard niet leuk, en daarom hopen we dat we met dit pakket de mensen wat blij kunnen maken.”

Behalve de kerstpakketten gaan jullie meer doen hè?

“Klopt. Op Kerstavond gaan we via Facebook een online-uitzending maken in samenwerking met verschillende kerken. Het gaat een hoopvolle uitzending worden met traditionele kerstliederen, een kindertoneelstuk, echte verhalen en bijdrages van diverse Groningers. Voor de uitzending zijn we nog wel op zoek naar kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar die in het Kerstverhaal mee willen spelen. Het Kerstverhaal wordt begeleid door een basisschoolleerkracht en een vrijwilliger van de theaterschool. De opnames vinden plaats op 7 en 14 december. Kinderen die mee willen doen kunnen zich aanmelden via deze link.”