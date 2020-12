Housers uit Stad feesten in Friesland

nieuws

Foto: Mark Angelo via Pexels

Uit gesprekken in ‘geheime’ Telgramgroepen blijkt dat een groep van mogelijk meer dan zeventig mensen uit de Stad en omgeving woensdagavond en -nacht een illegaal housefeest heeft gehouden, ergens in Zuid-Oost Friesland. Stadsblog Sikkom wist de hand te leggen op enkele gesprekken in de Telegramgroep, zowel voor als na het feest.

Telegram

Volgens het Stadsblog zijn mensen uit heel Nederland uitgenodigd voor het feest, zo’n honderd in totaal. De organisatie van het feest zou in handen zijn geweest van enkele bekende namen uit de ‘house-scene’ in de Stad. Vandaar dat het merendeel van de mensen die waarschijnlijk op het feest zijn afgekomen, uit de stad Groningen komt.

Angst voor lekkende telefoons

De organisatie en de gasten lijken bijzonder bang om ontdekt te worden. WhatsApp, Messenger en Facebook zijn uit den boze en gasten worden zelf geadviseerd om hun telefoon in aluminiumfolie te wikkelen of na het laatste bericht, waarin de precieze locatie van het feest wordt genoemd, helemaal uit te zetten.

Ongestoord

Uit de berichten in de Telegramgroep die na woensdagavond worden verstuurd, lijkt opgemaakt te kunnen worden dat het feest ongestoord is afgerond. De politie laat weten niets van het feest te hebben afgeweten.

Sikkom zocht contact met één van de organisatoren van het feest en vroeg de man om een reactie. De mede-organisator beschrijft daarin dat hij denkt dat feesten goed is voor het immuunsysteem en dat de sterftecijfers door het coronavirus, die de man noemt, de groep niet kan weerhouden van het organiseren van dergelijke feesten. “Weet je best.”