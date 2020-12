Hond kwijt geraakt door harde vuurwerkknal in Noorderplantsoen

nieuws

De Groningse Marlene Bakker is op zoek naar haar hond. Na een harde vuurwerkknal vrijdagavond in het Noorderplantsoen ging de viervoeter er vandoor.

“Ik ben met mijn lieve hond kwijtgeraakt in het Plantsoen”, schrijft Bakker op Twitter. “Dit gebeurde na een vuurwerkknal. Als je haar ziet wil je dan het telefoonnummer op haar halsband bellen?” Volgens Bakker gaat het om een klein zwart hondje dat de naam Stroom draagt.

Vanwege de coronacrisis geldt er dit jaar een vuurwerkverbod in Nederland. Vuurwerk mag niet verkocht worden en mag ook niet afgestoken worden. Een uitzondering geldt voor klein vuurwerk als sterretjes. Daar was bij dit incident geen sprake van. Verschillende mensen maken op Twitter melding van een harde en luidde knal vrijdagavond in het Noorderplantsoen in de buurt van de Ebbingestraat.

Ik ben net mijn lieve hond kwijtgeraakt in het Noorderplantsoen in groningen door een vuurwerkknal. Als je haar ziet wil je dan het telefoonnummer op haar halsband bellen? Het is een klein zwart hondje en ze heet stroom 😭#hondzoek #noorderplantsoen #vuurwerkknal pic.twitter.com/qMnyU3bqO4 — Marlene Bakker (@MarleneBakker) December 4, 2020