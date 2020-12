“Het is ontzettend zuur dat we toch niet aan de competitie mogen beginnen”

nieuws

Warming up van Drs. Vijfje

Teleurstelling overheerst bij trainster Teuny Bosma van het eerste elftal van Drs. Vijfje. Woensdagmiddag kregen de zaalvoetbalsters te horen dat ze toch niet mogen beginnen met de competitie.

“Het is ontzettend zuur en het is een kwestie van afwachten”, zegt Bosma. “Na de persconferentie dinsdagmiddag waren we euforisch. In de toespraak van premier Rutte (VVD) werd het niet gezegd maar in de avond zagen we op de website van Rijksoverheid staan dat de topsport weer mocht beginnen aan de competities. Ja, dan ben je ontzettend blij. Woensdagochtend werd ik gebeld door de beheerder van onze trainingsfaciliteit hoe we alles wilden hebben, en dan begint alles heel duidelijk te rollen. En dan komt ineens dit bericht.”

Emancipatie

De KNVB maakte in de middag bekend dat de Topcompetities weer kunnen beginnen maar dat dit alleen geldt voor de mannen. “Er wordt weer eens een verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen. We hebben in dit land nog heel wat te winnen op het vlak van emancipatie. Reden om ons niet te laten starten is omdat er achter onze competitie geen internationaal toernooi zit, terwijl dat er bij mannen wel is. Daarnaast zou het te duur zijn om iedereen voor de wedstrijden te laten testen. Ik baal er van. Wij werken ontzettend hard, en dan word je op zo’n manier weer met beide benen op de grond gezet. Heel zuur.”

“We zijn gezond”

Toch is Bosma ook optimistisch. “Je moet het van twee kanten bekijken. We zijn gezond, en dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast hebben we de mogelijkheid om te kunnen trainen. Dat is al heel wat omdat die mogelijkheid er bijvoorbeeld niet bestaat in de amateursport.”