“Het is een ramp dat we vlak voor kerst dicht moeten”

Veel contactberoepen, zoals de kapper en schoonheidsspecialisten, moeten voor de tweede keer dit jaar hun werk neerleggen. Sylvia Görtz, eigenaresse van een nagelsalon in Haren, noemt dat een ramp.

In ieder geval tot en met 19 januari mag ze geen klanten ontvangen om het aantal coronabesmettingen te beperken. “Dat betekent in mijn geval de drukste periode van het jaar,” vertelt Görtz. “Dat geldt denk ik voor veel contactberoepen. We zitten tot de nok toe vol in deze weken, en dat zie je nu allemaal door je vingers wegglippen. Ik had gehoopt dat ik de eerste lockdown een beetje in had kunnen halen, maar helaas mag dat niet zo zijn.”

“Het wordt nu wel uitzichtloos. Dat geeft slapeloze nachten, zeker als zelfstandig ondernemer. Alles komt nu op losse schroeven te staan, omdat je gewoon niet weet wat de toekomst brengt.” Ze hoopt daarom ook dat de maatregelen snel effect hebben, zodat ze snel weer klanten kan ontvangen. “Niet alleen voor mij, maar het doet ook wat met de mensen. Ik had heel graag mensen van mooie nagels voorzien. Mensen worden er blij van.” Haar telefoon stond maandagavond roodgloeiend, toen de maatregelen bekend werden. “De appjes met steunbetuigingen bleven binnenkomen. Ik kreeg zelfs maandag behoorlijke fooien. Dat doet heel veel met me.”