‘Het Blauwe Dorp zou eigenlijk weer worden afgebroken, gelukkig is dat niet gebeurd’

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de vijfde aflevering van de Stadswandeling wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok door het Blauwe Dorp, gelegen in de Oosterparkwijk.

Het Blauwe Dorp staat bekend om het dorpse gevoel dat het uitstraalt. De huizen, die iets weg hebben van boerderijen, worden gezien als een uniek gedeelte van de Oosterparkwijk. In het begin van de twintigste eeuw besloot de gemeente om het Blauwe Dorp te laten bouwen omdat er last was van woningnood. Jan Anthony Mulock Houwer heeft het Blauwe Dorp ontworpen.

Het Blauwe Dorp was in eerste instantie gebouwd als semipermanente bouw en zou na 25 jaar weer worden afgebroken. Dit ging uiteindelijk niet door en de boerderijtjes werden in 1993 rijksmonumenten.