Herstel nat pad Ruskenveense Plas in zicht (filmpje) 

Het voetpad bij de Ruskenveense Plas is nat. Beter gezegd: overstroomd.



Hier even de hond uitlaten of een kerstwandeling maken vereist momenteel het juiste schoeisel.

De reactie van de gemeente op het filmpje onder: ‘Het is al doorgegeven zo te zien, mijn collega’s herstellen het zo snel mogelijk!’

@gem_groningen Misschien, toch nog eens weer, naar het voetpad #ruskenveenseplas kijken 🤔 …. De wateropvang ernaast werkt niet pic.twitter.com/Mg7EGlGzBM — ➖ 🇩 🇮 🇴 🇸 ➖ (@DIOS_Groningen) December 24, 2020