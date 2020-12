Herinrichting plein der Aa-Kerk bijna klaar

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De herinrichting van het pleintje voor de Der Aa Kerk is zo goed als klaar. Donderdag zijn de hekken weggehaald.

Er staan onder meer drie grote plantenbakken die ook geschikt zijn om op te zitten omdat de randen breed zijn. Er zijn bloembollen geplant zodat het vanaf het voorjaar fleuriger wordt. Er komen nog planten en gras.

De half verharde paden geven ook de contouren van de kerk in de 15e eeuw aan. Die was toen groter. Na het instorten van de toren in 1710 werd een nieuwe gebouwd waardoor de Der Aa-Kerk kleiner werd.

Voor de herinrichting werden drie bomen gekapt. Daar was veel protest tegen, maar als compensatie zijn er in de buurt zes nieuwe grote bomen geplant.