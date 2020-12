Herbert de Bruijne wordt bestuurslid bij Openbaar Onderwijs Groningen

nieuws

Hertbert de Bruijne - Foto via Openbaar Onderwijs Groningen

Herbert de Bruijne treedt op 1 april toe als nieuw lid van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. Dat maakt de Raad van Toezicht van de onderwijskoepel donderdag bekend. De Bruijne gaat een aantal scholen in het voortgezet, primair en speciaal onderwijs aansturen.

De Bruijne is nu bestuursvoorzitter van Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Hij was jarenlang voorzitter van de koepel van 40 Amsterdamse schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs. Ook is hij nu voorzitter van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam.

“Herbert is een bestuurder met veel energie en een sterke betrokkenheid op continuïteit en kwaliteit van het onderwijs”, aldus Marco de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Zijn ruime ervaring maakt dat hij voor onze organisatie van grote toegevoegde waarde kan zijn.”

Hans Jansen blijft interim-bestuurslid binnen het College van Bestuur totdat De Bruijne in april het stokje overneemt.