Hennepkwekers uit Stad hebben geluk; lagere straffen door overschrijding redelijke termijn

De rechtbank in Groningen heeft donderdagmiddag taakstraffen van 200 uur, 180 uur en 80 uur opgelegd aan drie mannen uit Groningen. In november 2015 werd een hennepkwekerij ontmanteld in een woning in de Stad, opgezet in de woning van één van de mannen.

Zowel de Officier van Justitie als de rechter kwamen uit op lagere celstraffen dan gebruikelijk. De termijn voor de behandeling van de rechtszaak werd met ruim 20 maanden overschreden.

In de woning werden de restanten van 144 hennepplanten aangetroffen. Ook vond de politie bij twee van de mannen bewijs voor handel in cocaïne en MDMA. Deze mannen kregen de hoogste straffen.