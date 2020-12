Harense sportschool geeft gratis personal training tijdens lockdown

Nu sportscholen door de coronamaatregelen gesloten moeten blijven, zoeken eigenaren naar manieren om klanten toch te kunnen laten sporten. Bij BodyFit in Haren geven ze daarom gratis trainingen in de buitenlucht.

“Het is zeker prettig om te kunnen sporten,” zegt iemand die donderdag een training kreeg. “Ik heb nu een half uurtje lunchpauze, straks ga ik weer naar huis en aan het werk. Dat houdt je gezond, en dat is in deze tijd het meest belangrijk denk ik.” Personal trainer Romy Müller is het daarmee eens. “Helemaal nu we weer binnen moeten zitten, dat is voor veel mensen ook mentaal zwaar. Als je toch even sport wordt je toch gedwongen om even naar buiten te gaan en een frisse neus te halen. Dat doet mentaal ook veel goeds.”

Eigenaar Geoffrey Müller denkt dat ze goed door de tweede lockdown gaan komen. “Het is eigenlijk een lockdown 2.0. We bieden weer allerlei dingen aan die we in de eerste lockdown hebben opgezet, en daarnaast proberen we nieuwe dingen. We kregen nu ook veel minder reacties van klanten: mensen weten wat ze te wachten staat. We kregen minder vragen en afmeldingen. Natuurlijk verlies je leden, maar dat geeft ook niets. Als ze maar weer terugkomen straks.”