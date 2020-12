Harens Lyceum gaat leerlingen uitdagen om smartphones wat vaker weg te leggen

nieuws

Foto: Harens Lyceum

Meer bewegen, gezonder eten en wat minder vaak de telefoon in je hand hebben. Het zijn de doelstellingen van de Healthy Living Week op het Harens Lyceum die in januari wordt gehouden.

“Het is voor het vierde jaar op rij dat we dit organiseren”, vertelt Sjoerd Bosgra die docent Lichamelijke Opvoeding is op de school. “Op 5, 6 en 7 januari willen we onze leerlingen in beweging krijgen op het gebied van basketbal, hockey en volleybal. Voor het basketbal-onderdeel hebben we samenwerking gezocht met Donar, voor het hockey hebben we de keeper van het eerste van GHHC bereid gevonden en het volleybal dat wordt glowing in the dark volleybal. Daarnaast gaan we buiten op het plein nog iets doen met een pannakooi. Dus ik denk dat het een heel mooi programma is.”

Smartphones

Behalve de leerlingen in beweging krijgen is het project groter. “We willen onze leerlingen kennis laten maken met gezonde snacks en duidelijk maken dat gezonde voeding belangrijk is. Daarnaast willen we leerlingen uitdagen om hun telefoon drie dagen op stil te zetten. We zien de laatste jaren een cultuur bij ons op school ontstaan waarbij alles draait om de smartphone. Foto’s maken, spelletjes spelen, appen. Als je kijkt naar de gemiddelde schermtijd dan schrik je. En gelijk kun je jezelf dan ook afvragen wat je anders in die tijd had kunnen doen. Je had misschien wel kunnen sporten of met vrienden afspreken om wat leuks te doen.”

“Leg de telefoon eens weg”

Bosgra noemt de telefoon een groot probleem. “Ik ben van een generatie die meegemaakt heeft dat er nog geen smartphone waren. Ik vind het zo nu en dan ook heerlijk om de telefoon even uit te zetten. Dit project wat wij willen gaan doen heeft ook effect. Een collega van mij werkt op de Friese Poort in Leeuwarden waar ze een aantal jaren geleden deze uitdaging zijn aangegaan. Dat wordt ieder jaar herhaald. In het eerste jaar deden er 20 leerlingen mee. Diezelfde leerlingen deden het volgende jaar weer mee waarbij men liet weten dat het echt hun ogen heeft geopend. Dat is geweldig”

Try-out

Het project in de eerste dagen van januari is een try-out waarna in april een grotere projectweek plaats gaat vinden. “Ik ben tevreden als we leerlingen al na laten denken over de situatie. We hebben 1.400 leerlingen op onze school en wij hebben voor dit project niet de capaciteit om hen allemaal mee te laten doen. Wij hopen in ieder geval dat onze activiteiten druk bezocht gaan worden en dat tieners die niet deel kunnen nemen toch op een bepaalde manier geraakt worden en in beweging krijgen. Dat zou heel mooi zijn.”