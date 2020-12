Hanzehogeschool roept verpleegkundestudenten op te helpen in de zorg

nieuws

Foto: Sicco haring

De Hanzehogeschool is vanaf zondag bezig met een wervingscampagne onder studenten om acute hulp te bieden aan instellingen in de verpleging en verzorging.

Volgens de onderwijsinstelling is alle hulp welkom, maar personeel met een opleiding en ervaring is het meest gewild. De studenten worden voor hun werk betaald, naast hun studie.

Iedereen die studeert aan de Academie voor Verpleegkunde en de mogelijkheid ziet om te helpen, kan via mail reageren. Het mailadres is te vinden in de onderstaande Facebook-post.